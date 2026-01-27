مقتل 11 على الأقل في ثلاثة حوادث سير منفصلة بباكستان

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم في ثلاثة حوادث سير منفصلة بباكستان، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت قناة "جيو" الباكستانية الإخبارية بأن منطقة تشاجاي في إقليم بلوشستان، شهدت وقوع حادث تصادم وجها لوجه بين مركبتين مزدوجتي المقصورة، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى تحطم المركبتين، اللتين كانتا تسيران بسرعة عالية على طريق باكستان-إيران السريع.

وقالت الشرطة إن بين القتلى أربع نساء وطفلين.

وفي منطقة سوابي، اصطدمت خمس مركبات بالقرب من تقاطع أنبار على طريق "إم 1" السريع، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين.

وقامت فرق الإنقاذ بإزالة المركبات - التي كانت متجهة من بيشاور إلى إسلام آباد – سريعا وتم نقل الضحايا إلى مجمع باتشا خان الطبي.

كما وقع حادث سير على طريق شاهريا فيصل بالقرب من كارساز، ما أسفر عن مقتل اثنين من سائقي الدراجات النارية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انقلبت حافلة ركاب كانت قادمة من كراتشي، بالقرب من هود جوث في منطقة جوادر بإقليم بلوشستان، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 45 آخرين.

جدير بالذكر أن حوادث الطرق متكررة في باكستان، وكثيرا ما يُلقى باللوم فيها على القيادة المتهورة، وسوء حالة الطرق وعدم الالتزام بتطبيق قوانين المرور.