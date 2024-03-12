جماعة حزب الله تستهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية

أعلنت جماعة "حزب الله" في بيان أن عناصرها استهدفت مساء اليوم الثلاثاء، ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وقالت جماعة "حزب الله" في بيان إنها "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومتها الباسلة والشريفة استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من مساء يوم ‏الثلاثاء 12-03-2024 ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة".



وكانت جماعة " حزب الله" قد أعلنت في بيانات منفصلة سابقة أن عناصرها استهدفت صباح اليوم الثلاثاء " ثكنة كيلع" الإسرائيلية والقاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في "يوآف" بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على محيط مدينة بعلبك شرق لبنان. واستهدفت قبل ظهر اليوم الثلاثاء موقع "الراهب" الإسرائيلي بصاروخ بركان.

واستهدف عناصر جماعة " حزب الله" بعد ظهر اليوم، الأجهزة التجسسية في موقعي "جل العلام" و" بركة ريشا" الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة، ونقطة "الجرداح" الإسرائيلية بصواريخ بركان. واستهدفت عصر اليوم مواقع "جل العلام"، و"حدب يارين" و "بركة ريشا"الإسرائيلية بصواريخ بركان، وتصدت ‏لطائرة مسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة الجنوبية بالأسلحة المناسبة، واستهدفت ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية بصواريخ بركان. ومساء اليوم استهدفت موقعي " رويسات العلم" و"زبدين" الإسرائيليين في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم أطراف بلدتي "ميس الجبل" و"حولا" في جنوب لبنان بعدد من القذائف، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لجماعة " حزب الله".

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، اثنين من عناصرها ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 234 .

وعثر الجيش اللبناني على صاروخ إسرائيلي غير منفجر في بلدة "حراجل" في جبل لبنان.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مساء اليوم في بيان أنه " بتاريخ 12 / 3 /2024، عثرت قوة من الجيش في بلدة حراجل – فتوح كسروان على صاروخ غير منفجر كان قد سقط أثناء عدوان إسرائيلي، وتجري الوحدة المختصة الكشف اللازم عليه ليصار إلى معالجته بأمان".

وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية عصر اليوم غارة جوية استهدفت بالصواريخ الأطراف الشمالية لبلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم أطراف بلدة "الناقورة" الحدودية الجنوبية. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بالصواريخ بلدة "العديسة" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم أطراف بلدة "رامية "الحدودية جنوب لبنان. كما قصفت أطراف بلدات "الناقورة" و"الضهيرة" و"علما الشعب" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بعد ظهر اليوم على مبنى سكني في محلة "ضهور العيرون" على طريق بعلبك- رياق الدولية، بين بلدتي "السفري" و"سرعين" في البقاع شرق لبنان، مما أدى إلى مقتل مواطن لبناني وإصابة ستة آخرين، بالإضافة إلى إصابة أربعة سوريين كانوا يعملون في السهل قرب المبنى المستهدف في الغارة.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم منزلاً ضمن محيط المزارع عند أطراف بلدة "النبي شيت" في البقاع شرق لبنان، واقتصرت الأضرار على الماديات.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة. ردا على هجمات حركة حماس على جنوب الدولة العبرية.