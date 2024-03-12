«لوفتهانزا تكنيك» لصيانة الطائرات تعلن تسجيل أرباح قياسية خلال العام الماضي

أعلنت اليوم الثلاثاء شركة صيانة الطائرات "لوفتهانزا تكنيك" التابعة لمحموعة طيران "لوفتهانزا" الألمانية، تسجيل أرباح قياسية خلال العام الماضي.

وارتفع حجم أعمال "لوفتهانزا تكنيك" بنسبة 18% في عام 2023 لتصل إلى أكثر من 5ر6 مليار يورو (1ر7 مليار دولار). كما أعلنت الشركة تسجيل أرباح تشغيلية قياسية قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 628 مليون يورو، بزيادة نسبتها 13% عن العام السابق.

ولم تكشف "لوفتهانزا تكنيك" عن صافي نتائجها المالية. وقدمت الشركة الأم، "لوفتهانزا جروب"، النتائج المالية لعام 2023 الأسبوع الماضي.

كما قدم المسئولون التنفيذيون في "لوفتهانزا تكنيك" اليوم الثلاثاء، توقعات طموحة للفترة المتبقية من العقد وخططا لنمو كبير.

ومن جانبه، قال سورين ستارك، الرئيس التنفيذي لـ"لوفتهانزا تكنيك": "لقد حققنا أفضل استفادة ممكنة من العام الماضي، وبعد أعوام الاستنزاف خلال أزمة فيروس كورونا، استعدنا حجمنا السابق وقوتنا الجديدة"، مضيفا: "نعتزم زيادة حجم حجم أعمالنا بحلول عام 2030، إلى أكثر من 10 مليارات يورو، بهامش ربح من رقمين."