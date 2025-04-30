روسيا: بوتين منفتح على المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الأربعاء، إن روسيا تتوقع أن تُثمر الجهود الأمريكية في عملية السلام مع أوكرانيا، مؤكداً دعم الرئيس فلاديمير بوتين لمبادرة الهدنة.

لكن المتحدث أشار إلى أن هناك "تفاصيل دقيقة" تُصعب إحراز التقدم بالسرعة التي تريدها واشنطن.

وأضاف بيسكوف خلال مشاركته في ماراثون "المعرفة أولاً":"ما زلنا نأمل أن تكلل جهود الولايات المتحدة بالنجاح، وأن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لهذه العملية"، مشدداً على أن إجراء اتصال مباشر بين الرئيسين الروسي والأمريكي دونالد ترامب "سيتم عند الحاجة".

وتابع: "التواصل المباشر على أعلى مستوى فعال دائماً، ويساعد في حل المشاكل التي قد تنشأ على مستوى العمل والخبراء، وإذا لزم الأمر، سيتم إقامة هذا الاتصال المباشر (بين بوتين وترمب)"، بحسب ما أورته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن القيادة في موسكو، ترى أن السلطات في واشنطن "تعول على نجاح سريع في عملية السلام في أوكرانيا، لكن يجب تسوية جميع التفاصيل".

وأضاف: "نتفهم رغبة واشنطن في تحقيق نجاح سريع في هذه العملية، لكننا في الوقت نفسه، نأمل في إدراك أن تسوية الأزمة الأوكرانية معقدة للغاية ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها. هناك العديد من التفاصيل والفروق الدقيقة التي يجب تسويتها قبل التسوية".