روسيا تعلن إصابة 3 من رعاياها بميناء رأس عيسى اليمني إثر قصف أمريكي

أعلنت السفارة الروسية في اليمن، الأربعاء، إصابة 3 من مواطنيها إثر الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مؤخرا ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت السفارة في بيان نُشر على منصة "إكس"، أن المواطنين المصابين كانوا ضمن طاقم السفينة سيفين بيرلز، التي لا تزال راسية قرب الميناء، وعلى متنها حاليا 19 بحارا روسيا، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت أن أحد المصابين نُقل إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، على الأرجح نتيجة الغارة الأمريكية على منشآت البنية التحتية في الميناء، مشيرة إلى أنه "يعاني من إصابات تتطلب عملية جراحية معقدة.

كما أفادت السفارة بإصابة مواطنين روسيين آخرين بجروح طفيفة، مؤكدة أن حالتهما مستقرة، ولا تشكل خطرا على حياتهما.

وذكرت أن السفينة راسية في موقع آمن نسبيا خارج نطاق القصف، وأن الشركة المالكة تتخذ حاليا جميع الخطوات اللازمة لإجلاء المصابين وبقية أفراد الطاقم.

وأكدت أنها تتابع الوضع عن كثب، وتبقى على تواصل مباشر مع طاقم السفينة والشركة المشغلة، ومستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، في 17 أبريل الجاري، مقتل 80 شخصا وإصابة 150 آخرين، إثر غارات أمريكية استهدفت منشآت في ميناء رأس عيسى.

ويُعد الميناء من المرافق الحيوية في اليمن، وخرج عن الخدمة عقب الضربات الأمريكية، بحسب تقارير إعلامية محلية.



