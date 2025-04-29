عضو مجلس إدارة «بلبن» عن إعدام 700 كيلو مواد فاسدة: رقم صغير مقارنة بحجم تشغيلنا

أعلن عبد الرحمن عشماوي، عضو مجلس إدارة شركة بلبن، عن إعادة فتح 25 فرعا تنتمي لعلامات تجارية مختلفة تابعة للشركة، مشيرا إلى أن الشركة نفذت الملاحظات التي طلبتها هيئة سلامة الغذاء.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» : «نعمل منذ أكثر من أسبوع، مع هيئة سلامة الغذاء، ووزارة الصحة، على تطبيق إجراءات تصحيحية.. وتم إجراء معاينات لجميع المصانع، وطلبت اشتراطات محددة لضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين».

ونوه أن الفروع المعاد فتحها بالفعل تمت زيارتها وإخطار الشركة بالاشتراطات وتنفيذها ومعاينتها قبل الافتتاح، مشيرا إلى أن الاشتراطات «كثيرة جدًا»، منها ما هو إنشائي مثل تركيب أحواض إضافية، ستائر هواء، مصائد للحشرات، إصلاح الشقوق في الحوائط والأرضيات، تجديد جوانات الثلاجات، ووضع ترموستات لقياس الرطوبة في المخازن والفروع.

ورد على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول بيان هيئة سلامة الغذاء السابق الذي أشار إلى عمل 122 فرعا بدون ترخيص، وإعدام 700 كيلو مواد فاسدة، ورصد بكتيريا عضوية، وعدم وجود تصاريح طبية للعاملين.

وقال إن «المخالفات التي تم رصدها، رُصدت في جميع البراندات ، وليس علامة تجارية واحدة»، مضيفا أن « الـ 700 كيلو على مختلف البراندات، مقارنة بحجم تشغيلنا الكبير، فهو رقم صغير».

وتابع: «حدثت إعدامات في البطاطس والأرز ببعض الفروع، وإعدامات لمواد أخرى مجهولة المصدر، وهذا لا يعني أنها فاسدة، لكن يعني عدم وجود ملف أو فاتورة توضح مصدرها وقت زيارة اللجنة، وهذه مخالفة تستلزم الإعدام؛ لكن لا يعني أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي».

ولفت إلى أن الشركة تضم حجم عمالة يصل من 10 إلى 15 ألف عامل داخل الفروع والمصانع في مصر، مبررًا الرقم المعلن بعد الغلق «25 ألف عامل»؛ بوجود عاملين في الفروع خارج مصر.