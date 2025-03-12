رويترز: من المتوقع حضور أحمد الشرع قمة المانحين في بروكسل

قال مصدر سوري ودبلوماسيان لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يشارك الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قمة دولية سنوية للمانحين لسوريا والمُقرر عقدها في بروكسل في 17 مارس.

وستكون هذه أول زيارة له إلى أوروبا منذ توليه رئاسة البلاد عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى "حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل".

ويوم الخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لعناصر تابعة للنظام السابق، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

يُشار أنه بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات الأخرى، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار الضباط الموالين لنظام الأسد.