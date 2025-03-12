سلاح جو الاحتلال يُعد بنك أهداف في الضفة الغربية

قالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، اليوم الأربعاء، إن فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال، وسلاح الجو، أعدت بالتعاون مع مُركّزي الأمن في المستوطنات، بنك أهداف جوي.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية، عن الصحيفة العبرية قولها إنه منذ اندلاع الحرب، شرع جيش الاحتلال بتطبيق نهج يُسمى «المستوطنة كحصن/كقلعة» في جميع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أن جيش الاحتلال استند إلى هذا النهج لإدراكه أنه في حالة الطوارئ، سيتعين على كل مستوطنة تأمين نفسها وحمايتها في المرحلة الأولى ضد «غزو واسع النطاق»، والسبب عائد إلى أنه في حال تزامنت هجمات كهذه، لن تتمكن القوات من الوصول إلى جميع المستوطنات في الوقت المناسب.

ونتيجةً لما تقدم، بدأت في الأشهر التي تلت هجوم السابع من أكتوبر، عملية إنشاء أنظمة أمنية «ذات جدوى أكثر بكثير» قياساً بتلك التي استخدمت قبل وقوع الهجوم على مستوطنات «غلاف غزة».

ومن ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة، وسّع جيش الاحتلال تشكيلاته العسكرية، وأرفقها بأسلحة جديدة مفترض أن تقدّم استجابة مضاعفة، وذلك بحسب ما نشرته «يسرائيل هيوم».

ولفتت الصحيفة إلى أنّ جيش الاحتلال أنشأ مؤخراً، وحدة تدخل فوري ضمن فرقة الضفة باعتبار ذلك جزءاً من العبر المستخلصة من التحقيقات في إخفاق السابع من أكتوبر.

والوحدة المذكورة مؤلفة من جنود ذوي خبرة عسكرية يخضعون لتدريبات مكثفة، وتنحصر مهمتهم في تقديم رد فوري على أي هجوم ضد مستوطنة في اللحظة التي قد يقع فيها؛ حيث قد يكون هؤلاء مهندسين، أو معلمين أو موظفين في أي مجال، ولحظة وقوع هجوم معقد عليهم الوصول فوراً لصدّه.

وفي الأثناء، ذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال بدأ بصياغة المرحلة الثانية من «منظومة الدفاع عن المستوطنات»؛ حيث يعكف عناصر من سلاح الجو، وفرقة الضفة الغربية من جيش الاحتلال، بالتعاون مع مركزي الأمن في المستوطنات على تحضير خطة «دفاع جوي»، هدفها صد هجوم، و«تقديم المساعدة للمدافعين عن المستوطنة والحؤول دون تفاقم الكارثة».

وخلافاً للوضع القائم في مستوطنات «غلاف غزة»، فإن المسارات والطرق في الضفة، لا تتيح وصولاً سريعاً من أي مكان، وإنما من نقاط محددة فقط.

وعليه، تعتمد الخطة، على قصف طائرات سلاح الجو، والطائرات المسيرة، والمروحيات، طرقَ الوصول وأهدافاً إضافية، بغية تعطيل وصول «المهاجمين» إلى المستوطنات وإزالة أي تهديدات أخرى من الجو، في إشارة إلى احتمالية استخدام المقاومين طائرات شراعية.