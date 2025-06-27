 وفاة رضيع في فرنسا بعد نسيانه داخل سيارة مغلقة تحت أشعة الشمس الحارقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة رضيع في فرنسا بعد نسيانه داخل سيارة مغلقة تحت أشعة الشمس الحارقة

باريس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 يونيو 2025 - 6:38 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يونيو 2025 - 6:38 م

أفاد مدّعون عامّون في مدينة إيكس أون بروفانس، اليوم الجمعة، أن طفلاً يبلغ من العمر عامين توفي بعد أن نُسي داخل سيارة والده في جنوب فرنسا، حيث بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية.

وكان من المفترض أن يُنقل الطفل صباح أمس الخميس إلى مركز للرعاية النهارية، قبل أن يتوجه والده إلى عمله في قاعدة جوية بمدينة إيستر.

أدرك الرجل خطأه بعد أن اتصلت به زوجته في فترة بعد الظهر لتسأله عن سبب عدم وصول الطفل إلى المركز. حينها، عثر على ابنه جثة هامدة داخل السيارة، وقد فشلت محاولات إنعاشه.

سجّلت فرق الطوارئ سبب الوفاة على أنه الجفاف الحاد. ويخضع الأب حالياً للاحتجاز، حيث يواجه تهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال.

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