يستضيف برنامج "الخيمة" في العاشرة مساء غدٍ الخميس، على إذاعة راديو مصر 88.7 FM، الفنان باسم سمرة.

يتحدث باسم سمرة خلال اللقاء عن كواليس مسلسل "العتاولة 2" وأداء شخصية "عيسى الوزان"، كما يكشف عن أهم أعماله المستقبلية وعلاقته بالوسط الفني.

يُذكر أن برنامج "الخيمة" ينطلق من المدينة الشبابية بحي الأسمرات بالمقطم للعام الخامس على التوالي، وتقوم أميمة شكري، رئيسة الإدارة المركزية للأخبار والمشرفة على راديو مصر، في نهاية الحلقة بتكريم ضيوف البرنامج ومنحهم دروعًا تقديرًا لمشوارهم الفني، ويقدم البرنامج مجموعة من أبناء راديو مصر.