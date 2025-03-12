أوكرانيا: مقتل سوريين في قصف روسي لسفينة بميناء أوديسا

أعلنت السلطات المحلية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مقتل 5 أشخاص في هجمات شنتها روسيا على مدينتي أوديسا وكريفي ريه.

وأفاد حاكم مدينة أوديسا أوليه كيبير، عبر منصة "تليجرام" بمقتل 4 سوريين عندما تعرضت السفينة التي كانوا على متنها لهجوم في ميناء أوديسا، كما أصيب آخران.

وأضاف أن السفينة التي تعرضت للهجوم هي سفينة مدنية كانت تحمل القمح إلى الجزائر.

أما في مدينة كريفي ريه، ببجنوب شرق البلاد، فقد قُتلت امرأة في هجوم صاروخي، بحسب ما كتبه حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، سيرهي ليساك، على "تليجرام".

وأشار ليساك، إلى إصابة تسعة أشخاص في الهجوم، وإلى أضرار لحقت بالبنية التحتية للمدينة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، إصابة رجل آخر في مدينة دنيبرو بشرق البلاد، وأن هناك أضرارا لحقت بمنطقة كييف نتيجة للهجمات التي تم تنفيذها بطائرات مسيرة.