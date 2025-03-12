شركة بحرية: تسرب الوقود بعد حادث التصادم في بحر الشمال تأثيره محدود

عقب التصادم بين سفينة شحن وناقلة وقود في بحر الشمال وما أسفر عنه من حدوث بقعة من وقود الطائرات، قالت الشركة التي تدير السفينة إن تأثير بقعة الوقود "محدود".

وقالت شركة كرولي البحرية التي تدير السفينة "ستينا إيماكيوليت"، إنه لا يزال من غير الواضح كمية وقود "جيت ايه 1" التي تسربت عند الاصطدام بالناقلة سولونج، ولكن مراجعة أولية تظهر أنه تبخر جراء التعرض للحرائق في كلا السفينتين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومازالت السفينة البرتغالية سولونج، تنجرف والنيران مشتعلة فيها عقب التصادم الذي وقع قبالة الساحل الشرقي ليوركشير يوم الاثنين، ولكن لم يعد من المتوقع أن تغرق.

وأكدت شركة الشحن إرنست راس التي تمتلك سولونج، أن شرطة هامبرسايد اعتقلت قبطان السفينة للاشتباه في تورطه في القتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم، بعد افتراض وفاة أحد أفراد الطاقم بعد انتهاء عملية بحث وإنقاذ مساء الأول الاثنين.

ومازال الرجل "59 عاما" محتجزا وأطلقت القوة تحقيقا جنائيا حول سبب الحادث.