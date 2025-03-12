وزراء دفاع 5 دول أوروبية أعضاء بالناتو يناقشون في باريس دعم أوكرانيا

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من المقرر أن يناقش وزراء دفاع 5 دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سبل تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وذلك في اجتماع مقرر بعد ظهر اليوم الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي اجتماع وزراء الدفاع بالدول الخمس الرئيسية عقب الإعلان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وأوكرانيا أمس الثلاثاء، بشأن الاستئناف الفوري للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية، وموافقة أوكرانية على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، حال وافقت روسيا.

وجاء ذلك كنتيجة لاجتماع رفيع المستوى عُقد بين البلدين في جدة بالسعودية.

ويشارك في اجتماع باريس، اليوم، ممثلون عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة.

ويعتزم وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الذي شارك في اجتماع جدة، المشاركة عبر رابط فيديو.

كما سيشارك ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.

ومن المقرر أن ستركز المحادثات على تعزيز الدفاع الأوروبي، بحسب وزارة الدفاع الفرنسية.

واجتمع في باريس مساء أمس الثلاثاء قادة جيوش 36 دولة؛ لبحث إرسال قوات إلى أوكرانيا لحفظ السلام.