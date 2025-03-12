واشنطن: نشعر بالقلق حيال أعمال العنف الأخيرة ضد الأقليات في سوريا

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال أعمال العنف الأخيرة ضد الأقليات في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستواصل مراقبة القرارات التي تتخذها السلطات المؤقتة، "مع الإشارة بقلق إلى أعمال العنف المميتة الأخيرة ضد الأقليات".

ورحبت الوزارة، في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية لدمج الشمال الشرقي في سوريا موحدة.

وأضاف البيان: "تؤكد الولايات المتحدة من جديد دعمها لعملية انتقال سياسي تظهر حوكمة ذات مصداقية وغير طائفية كأفضل مسار لتجنب المزيد من الصراع".