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الأمير البريطاني ويليام يشيد بجده «الرجل الاستثنائي» الأمير فيليب

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 7:36 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 7:36 م

أشاد أبن الأمير ويليام بجده، الأمير فيليب الذي توفي يوم الجمعة المعاضي ،واصفا إياه بالرجل "الاستثنائي".

نشر قصر كنسينجتون اليوم الاثنين صورة للأمير فيليب الذي كان معروفا بدوق إدنبرة، جالسا مع الأمير جورج نجل ويليام والتي كانت قد التقطت في نورفوك في 2015 .

وقال ويليام: "أشعر أنه لم يكن لي قدوة لإرشادي فقط ، ولكن أيضا بوجوده الدائم في حياتي كبالغ، في أوقات السعادة والشدة".

وأضاف أنه متتن لطيبة الدوق تجاه دوقة ساسكس زوجته كيت، و"الذكريات المميزة" التي سوف تظل عالقة في أذهان أطفاله عنه بما في ذلك "حس الفكاهة".

وأضاف: "لقد كان جدي رجلا استثنائيا وجزءا من جيل استثنائي.. وسوف أفتقد جدي ولكنني أعلم أنه يريدنا أن نواصل مهمتنا".

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