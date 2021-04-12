وزير الأشغال اللبناني يوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية مع إسرائيل

وقع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ميشال نجار، مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433 المتعلق بترسيم الحدود البحرية جنوباً لتصبح المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل 2290 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.

وقال الوزير نجار في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الإثنين أنه وقع مرسوم الحدود البحرية وأودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجاء فيه" نودعكم ربطا مشروع المرسوم الذي اعدته وزارة الدفاع الوطني والرامي إلى تعديل المرسوم رقم 6433/2011 المتعلق بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وذلك بعد توقيعه ليصار إلى عرضه على مقام مجلس الوزراء وفقاً للأصول".

وأعلن أن "المرسوم 6433/2011 تم توقيعه في حكومة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عندما تم تشكيل لجنة للتفاوض مع قبرص على موضوع المياه البحرية وهذه اللجنة رسمت خارطة جنوباً للحدود البحرية".

وتابع الوزير نجار " في العام 2021 أجرى فريق من التقنيين في الجيش اللبناني دراسات أظهرت نتائجها تطابقاً مع نتائج الدراسة التي قامت بها الشركة البريطانية عام 2011، وأظهرت أن حق لبنان في حدوده البحرية هي 1430 كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى 860 كيلومترا مربعا المحددة في المرسوم 6433/2011 ".

وبعد توقيع الوزير نجار مرسوم تعديل المرسوم 6433/2011 يفترض أن توقعه وزيرة الدفاع زينة عكر ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون.