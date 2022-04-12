رئيس جامعة أسيوط يتابع خطوات تطبيق الكارت الذكي على الطلاب

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استكمال مساعي الجامعة في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي وتسخير ما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية في تطوير آدائها سواء على مستوى المجالات التعليمية أو الأنشطة الخدمية بها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمسئولي الجامعة، والدكتور مؤمن المليجي المشرف على شبكة المعلومات ووكيل كلية الهندسة، والدكتور طارق كمال المشرف على شبكة المعلومات، والدكتور ممدوح فاروق مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن اللقاء تضمن استعراض القوارئ المستخدمة وتحديد العدد المطلوب والمقرر توزيعه على بوابات الحرم الجامعي مع بحث إمكانية دعمها بقوارئ أخرى متحركة لتوزيعها داخل السكاشن والقاعات الدراسية.

وأوضح أن الكارت الذكي يحتوي على شريحة إلكترونية تحمل بيانات الطالب الشخصية ويتم استخدامه في تسجيل دخول الطالب الحرم الجامعي وحضور المحاضرات والدخول إلى القرية الأولمبية والمطعم والمكتبات، كما يمكن استخدامه في سداد الرسوم والمصروفات الدراسية.

وكشف الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، عن أن الاجتماع تضمن كذلك إضافة بصمة الأوردة للجهاز لتأكيد هوية الطالب والتى يتم قرأتهما عن طريق جهاز أشعة صغير لقراءة البصمة، مضيفاً أن الفترة المقبلة من المقرر أن تشهد كذلك عقد دورات تدريبية وورش عمل للتدريب على عملية التشغيل لبدء تطبيقها خلال الأسابيع القليلة القادمة.