بايدن وجونسون يبحثان ضرورة تسريع المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون، بحث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحاجة لتسريع المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى أوكرانيا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة، بأنّ جونسون أطلع الرئيس بايدن على زيارته الأخيرة إلى كييف، وقال إنه شعر بالتواضع بسبب قوة الرئيس زيلينسكي وعزمه.

وأضاف البيان أن الزعيمين بحثا الحاجة لتسريع المساعدات إلى أوكرانيا، بما في ذلك تعزيز الدعم الاقتصادي والعسكري، حيث تستعد القوات الأوكرانية لهجوم روسي آخر شرقي البلاد.

وأشاد رئيس الوزراء بالمساهمة العسكرية الهائلة للولايات المتحدة لأوكرانيا، وأطلع الرئيس الأمريكي على حزمة الدعم الجديدة للمملكة المتحدة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والمركبات العسكرية، والتي ستصل في الأيام والأسابيع المقبلة إلى أوكرانيا.

كما اتفق الزعيمان على مواصلة الجهود المشتركة لزيادة الضغط الاقتصادي على بوتين وإنهاء الاعتماد الغربي بشكل حاسم على النفط والغاز الروسي.

ويوم السبت، التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارة غير معلنة أجراها إلى كييف.

تأتي زيارة جونسون بعد يوم من إعلان المملكة المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للقوات المسلحة الأوكرانية، تشمل التبرع بمركبات مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ أرض ـ جو.

وفرضت المملكة المتحدة، إلى جانب حلفائها، عقوبات مالية على روسيا، بالإضافة إلى معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين وبناته ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.