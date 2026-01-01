بعد شهرين من انتخابه، تولى زهران معمداني رسميًا مهامه رئيسًا لبلدية نيويورك، ليصبح في سن الرابعة والثلاثين أصغر عمدة للمدينة وأول عمدة مسلم في تاريخها.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن معمداني وصل إلى المنصب محلًا بوعود يسارية طموحة، وسط تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، ومعارضة متوقعة من الإدارة الفيدرالية بقيادة دونالد ترامب.

تنصيب رمزي ورسائل سياسية

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن مراسم تنصيب معمداني جرت في محطة مترو تاريخية مهجورة في مانهاتن كانت تخدم سابقًا مبنى بلدية المدينة، في اختيار يحمل دلالات رمزية عن "مدينة كانت تجرؤ على الجمع بين الجمال وتحسين حياة الطبقات العاملة"، بحسب تعبيره.

وأدى اليمين على نسخة من المصحف تعود للمفكر والمؤرخ الأمريكي من أصل إفريقي أرتورو شومبورج، في خطوة ذات بعد ثقافي وتاريخي لافت.

وأشرفت على مراسم التنصيب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، المعروفة بعدائها السياسي لترامب، قبل أن تستكمل الاحتفالات لاحقًا في مبنى البلدية بحضور رمزين بارزين من اليسار الأمريكي، السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وسط مشاركة شعبية واسعة.

علاقة معقدة مع البيت الأبيض

وأشارت "لوباريزيان" إلي أنه علي الرغم من أن حملته الانتخابية التي اتسمت بمواجهة مباشرة مع ترامب، خصوصًا في قضايا الاقتصاد والهجرة، فاجأ معمداني المراقبين بزيارة ودية إلى البيت الأبيض بعد انتخابه.

ورأت الصحيفة الفرنسية أن هذا التقارب الظرفي لا يبدد المخاوف من صدام محتمل، إذ سبق لترامب أن هدد خلال الحملة الانتخابية بإرسال الحرس الوطني إلى نيويورك أو قطع التمويل الفيدرالي عنها.

ويرى مراقبون أن قواعد معمداني الانتخابية تنتظر منه موقفًا صارمًا في مواجهة سياسات الإدارة الفيدرالية، ما يضعه أمام معادلة دقيقة بين البراغماتية السياسية والوفاء لخطابه الانتخابي.

غلاء المعيشة على رأس الأولويات

وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما أزمة السكن، يعدان التحدي الأبرز أمام العمدة الجديد، فقد بنى معمداني برنامجه على معالجة أزمة الإيجارات التي تثقل كاهل سكان المدينة البالغ عددهم نحو 8.5 ملايين نسمة.

ومن أبرز وعوده تجميد إيجارات أكثر من مليون شقة خاضعة للتنظيم، غير أن سلفه إريك آدامز عمد إلى تعقيد هذا الملف عبر تعيين مقربين منه في اللجنة المختصة بالبت في القرار.

وأوضحتا الصحيفة الفرنسية أن وعود معمداني تشمل أيضاً بناء 200 ألف وحدة سكنية ميسرة، وتوفير حضانات بأسعار في متناول الجميع، وإنشاء متاجر غذائية عامة منخفضة الأسعار، إضافة إلى جعل النقل بالحافلات مجانيًا، إلا أن تفاصيل تنفيذ هذه التعهدات لم تُعلن بعد، ما يفرض عليه التحرك سريعًا لطمأنة ناخبيه.

فلسطين ومكافحة معاداة السامية

وبصفته من الداعمين المعروفين للقضية الفلسطينية والمنتقدين بشدة لسياسات إسرائيل، يدرك معمداني أنه سيكون تحت مجهر دقيق في ما يتعلق بحماية الجالية اليهودية في نيويورك، خاصة في ظل تصاعد حوادث معاداة السامية في المدينة والولايات المتحدة عمومًا.

وقد زادت حساسية هذا الملف بعد استقالة إحدى المعينات في فريقه، إثر الكشف عن تغريدات قديمة وصفت بأنها معادية للسامية.

اختبار مبكر للقدرة على الحكم

بين الضغوط الفيدرالية، والتوقعات الشعبية المرتفعة، وتعقيدات الإدارة المحلية، يدخل زهران معمّداني قاعة الحكم في نيويورك في مرحلة تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة اليسار التقدمي على الانتقال من الخطاب الانتخابي إلى واقع السياسات والتنفيذ، في واحدة من أكثر مدن العالم تعقيدًا وتأثيرًا.