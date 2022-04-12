الداخلية تواصل توفير السلع في مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل لـ60%

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" التي انطلقت 15 مارس وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تأتي المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات أمن (الإسكندرية، بني سويف، المنوفية، البحيرة، الغربية، بورسعيد، السويس، مطروح، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، أسوان، القليوبية)، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وأكدت الداخلية أن السلع تتوافر بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/33769454839393