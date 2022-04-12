التضخم في الدنمارك يسجل في مارس أعلى مستوى له منذ 1985

أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الدنماركية اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في البلاد بصورة حادة في مارس، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو من عام 1985 .

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر5% على أساس سنوي في آذار/مارس الماضي ، بعد ارتفاع بنسبة 8ر4% في شباط/فبراير السابق عليه. وكان التضخم الأحدث هو الأعلى منذ أيار/مايو 1985، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 4ر5٪.

وباستثناء الطاقة والأغذية الطازجة، ارتفع التضخم الأساسي إلى 2ر3٪ في آذار/مارس الماضي من 7ر2٪ في الشهر السابق عليه . وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2ر10٪ على أساس سنوي في آذار/مارس وارتفعت أسعار استخدام المساكن والكهرباء والتدفئة بنسبة 0ر7٪.