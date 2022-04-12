 التضخم في الدنمارك يسجل في مارس أعلى مستوى له منذ 1985 - بوابة الشروق
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التضخم في الدنمارك يسجل في مارس أعلى مستوى له منذ 1985

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 1:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 1:08 ص

أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الدنماركية اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في البلاد بصورة حادة في مارس، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو من عام 1985 .

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر5% على أساس سنوي في آذار/مارس الماضي ، بعد ارتفاع بنسبة 8ر4% في شباط/فبراير السابق عليه. وكان التضخم الأحدث هو الأعلى منذ أيار/مايو 1985، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 4ر5٪.

وباستثناء الطاقة والأغذية الطازجة، ارتفع التضخم الأساسي إلى 2ر3٪ في آذار/مارس الماضي من 7ر2٪ في الشهر السابق عليه . وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2ر10٪ على أساس سنوي في آذار/مارس وارتفعت أسعار استخدام المساكن والكهرباء والتدفئة بنسبة 0ر7٪.

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