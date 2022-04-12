 وكيل تعليم الفيوم تتابع أعمال صيانة مدرسة كوم أوشيم الإعدادية - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أبريل 2022 2:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

وكيل تعليم الفيوم تتابع أعمال صيانة مدرسة كوم أوشيم الإعدادية

مصطفى فرغلي
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 2:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 2:33 ص

تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم أعمال الصيانة الشاملة بمدرسة كوم أوشيم الإعدادية التابعة لإدارة طامية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولتها الليلية التفقدية لمتابعة تواجد النوبتجية الليلية بالمدارس، وتفقده عدد من مدارس إدارة طامية التعليمية، بحضور مروة عبدالعزيز مدير عام إدارة طامية التعليمية، أحمد سكران مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

حيث تفقدت مدير المديرية عدد من المدارس ومنها كوم أوشيم الإعدادية، ومدرسة كوم أوشيم الإبتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي، ومدرسة قصر رشوان للتعليم الأساسي، و مدرسة طامية الثانوية الزراعية.

وأكدت مدير المديرية على ضرورة الانضباط في العمل، وتواجد النوبتجية الليلية بالمدارس، مشيدة بتواجد النوبتجية بمدارس إدارة طامية التعليمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك