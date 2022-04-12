وكيل تعليم الفيوم تتابع أعمال صيانة مدرسة كوم أوشيم الإعدادية

تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم أعمال الصيانة الشاملة بمدرسة كوم أوشيم الإعدادية التابعة لإدارة طامية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولتها الليلية التفقدية لمتابعة تواجد النوبتجية الليلية بالمدارس، وتفقده عدد من مدارس إدارة طامية التعليمية، بحضور مروة عبدالعزيز مدير عام إدارة طامية التعليمية، أحمد سكران مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

حيث تفقدت مدير المديرية عدد من المدارس ومنها كوم أوشيم الإعدادية، ومدرسة كوم أوشيم الإبتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي، ومدرسة قصر رشوان للتعليم الأساسي، و مدرسة طامية الثانوية الزراعية.

وأكدت مدير المديرية على ضرورة الانضباط في العمل، وتواجد النوبتجية الليلية بالمدارس، مشيدة بتواجد النوبتجية بمدارس إدارة طامية التعليمية.