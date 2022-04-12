مصادر يابانية: كيشيدا يخطط لزيارة جنوب شرق آسيا وسط مخاوف متزايدة من روسيا والصين

أكدت مصادر دبلوماسية في اليابان، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يخطط لزيارة جنوب شرق آسيا خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي تبدأ في أواخر أبريل الجاري؛ سعيًا لتعزيز التعاون، وسط تزايد المخاوف من نفوذ الصين في المنطقة وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت المصادر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن كيشيدا يخطط للسفر إلى تايلاند في أوائل مايو المقبل في رحلة ستشمل إندونيسيا وفيتنام، بينما يفكر أيضًا في زيارة أوروبا خلال فترة العطلة.

وأشارت إلى أنه خلال الرحلة المرتقبة إلى جنوب شرق آسيا، يُتوقع أن يؤكد كيشيدا على التعاون المشترك نحو تحقيق رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وسط صعود الصين.

كما سيلتقي كيشيدا في تايلاند برئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا، بينما تتزامن الزيارة مع الذكرى الـ135 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع استضافة تايلاند هذا العام لقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

أما في أوروبا، فمن المتوقع أن يناقش كيشيدا كيفية الرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعم الأشخاص الذين فروا من مناطق النزاع، وفقًا للمصادر.