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علقت الفنانة روجينا، على دفاعها عن مسلسل الأسطورة، بعد تعرضه لانتقادات بسبب ما وُصف بـ"الألفاظ غير اللائقة" بالمسلسل، قائلة إن دفاعها كان نابعا من حبها للفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي.

وأضافت روجينا، خلال برنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة": "الألفاظ الواردة بالمسلسل بمثابة محاكاة للواقع، المسلسل بيمثل الشارع".

ووصفت دورها في مسلسل البرنس، بأنه "أهم أدوارها الفنية"، قائلة: "هو نقلة فنية بنسبة لي.. وخلاني أترشح لبطولة".

وبسؤالها عن الفنان الذي تفضل التعامل معه، بين محمد رمضان وأمير كرارة، أكدت: "الاتنين بحبهم.. وارتحت معاهم وموهبين فنيًا..وبستمتع وأنا بشتغل معاهم".

وتابعت: "لا يوجد فرق في التعامل مع محمد رمضان وأمير كرارة.. الاتنين بشوفهم أخواتي وقريبين مني.. وناجحين".