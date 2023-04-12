 صحة الشرقية: إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية بيشة عامر ضمن مبادرة حياة كريمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة الشرقية: إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية بيشة عامر ضمن مبادرة حياة كريمة

فاطمة علي:
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 1:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 1:44 م

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية بيشة عامر التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح، صباح غد الخميس، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين؛ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية بيشة عامر التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – القلب – الجلدية – الروماتيزم – المسالك البولية.

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية بيشة عامر التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.

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