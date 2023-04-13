بيان سعودي سوري: الترحيب ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات بين البلدين

رحب بيان سعودي سوري، قبل قليل، ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

وأعرب وزير خارجية سوريا فيصل المقداد عن تقديره لجهود السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

كما شكر فيصل المقداد السعودية على تقديمها المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.

واستقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورحب نائب وزير الخارجية بالمقداد الذي يزور السعودية في إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.