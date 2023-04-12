 مريض نفسي بقنا ينهي حياة والده بـ5 طعنات نافذة في الصدر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مريض نفسي بقنا ينهي حياة والده بـ5 طعنات نافذة في الصدر

حمادة عاشور:
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:47 ص

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في كشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مسن بقرية سمهود بمركز أبو تشت، مصابا بعدد من الطعنات النافذة بالصدر، وتبين أن وراء الواقعة نجل المجني عليه، الذي يعاني من مرض نفسي.

وكان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو تشت، يفيد بالعثور على جثة على رمضان السيد 63 عاما، مصابا بـ5 طعنات نافذة بالصدر، أودت بحياته.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن وراء الواقعة نجل المجني عليه ويدعى رمضان 30 عاما، ويعاني من مرض نفسي واضطرابات تسببت في قيامه بقتل والده المسن.

وألقت الشرطة القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.


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