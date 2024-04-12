تحديد موقع انعقاد «مؤتمر فلسطين» في برلين

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أعلن منظمو "مؤتمر فلسطين" المثير للجدل في برلين موقع انعقاده في العاصمة الألمانية.

وذكر المنظمون على موقعهم الإلكتروني صباح اليوم الجمعة أن المؤتمر سينعقد في شارع جيرمانيا شتراسه بحي تيمبلهوف في برلين.

وظل مكان الفعالية المؤيدة للفلسطينيين سرا لأسابيع. وأكد المنظمون أنه "لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة سارية".

واستعدت الشرطة لمظاهرات ومسيرات عفوية متعلقة بالمؤتمر من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل. وتحدث منظمو الفعالية في بيانهم عن "الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتواطؤ الألماني" في "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.