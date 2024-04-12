 نشر اسمه تشهيرا به.. الأمن السعودي يعتقل مصريا لتحرشه بامرأة في العاصمة المقدسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نشر اسمه تشهيرا به.. الأمن السعودي يعتقل مصريا لتحرشه بامرأة في العاصمة المقدسة


نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 10:49 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 10:49 م

أعلن الأمن العام السعودي، اليوم الجمعة، اعتقال مقيم من الجنسية المصرية لتحرشه بامرأة في العاصمة المقدسة، ونشر اسمه تشهيرا به، كما أحاله إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "شرطة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة ألقت القبض على المقيم من الجنسية المصرية، وليد السيد عبدالحميد، لتحرشه بامرأة".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره، أنه "تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

كما نشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو وصورة للمصري المعتقل مقيد اليدين وأرفقهما بمنشوره.


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