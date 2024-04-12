شخص يطعن عامل تدخل لفض مشاجرة في الدقهلية

أصيب عامل في محافظة الدقهلية، بعدة طعنات في الخذ والبطن والصدر ، على يد شخص آخر، بقرية الجماملة مركز المنزلة؛ حال تدخله لإنهاء مشاجرة بين المتهم وأحد الأشخاص.

وتعدة المتهم على المصاب بالضرب وأصابه بطعنات خنجر في جسده، بالإضافة إلى كسر في أصابع اليد، و بتقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته تبادل الاتهام مع المصاب بالتعدي عليه.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول"إبراهيم.أ.ع"، 31 عاما، عامل، ومقيم قرية الجماملة دائرة المركز مصابا بجروح في خذه وبالبطن والصدر وكسر بأصابع اليد اليسرى "ادعاء تعدي – ولايمكن استجوابه".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبالفحص وسؤال والده 60 عاما، عامل ومقيم بذات القرية، اتهم المدعو "محمد.ا.م.إ"، 27 عاما (لا يعمل)، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام "خنجر" بحوزته وإحداث إصابته التى ألمت به، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بين المتهم وأحد الأشخاص، تدخل المصاب لإنهائها فقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وتبادل الاتهام مع المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة سكين وإحداث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس. تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.