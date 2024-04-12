الدنمارك تمدد القيود على الحدود الألمانية إلى منتصف نوفمبر

قررت الدنمارك تمديد قيود الحدود مع ألمانيا لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى جرائم ومخاطر أمنية أخرى مستمرة.

وتم تمديد القيود الدنماركية المؤقتة على الحدود مع ألمانيا عدة مرات، بعدما كان من المقرر أن تنتهي الشهر المقبل، وبالتالي فإنه من المقرر أن تظل القيود سارية حتى منتصف نوفمبر.

وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد في بيان: "إن أمن الدنماركيين على رأس أولويات الحكومة. وتعتقد الحكومة أن الوضع الحالي يجعل الإبقاء على القيود الحدودية المؤقتة مع ألمانيا أمرا ضروريا".

وذكر أن إلقاء الشرطة الألمانية القبض على رجلين الشهر الماضي على خلفية الاشتباه في تخطيطهما لشن هجوم قرب البرلمان السويدي يظهر أهمية تأمين الحدود.

ويعني الكفاح المكثف ضد الجريمة أنه سيتم زيادة تسجيل أرقام لوحات السيارات على الحدود بشكل أكثر من المعتاد، وسيتم استخدام طائرات مسيرة على طول الحدود الألمانية البرية على المدى الطويل.

يذكر أن ألمانيا والدنمارك في منطقة شينجن ذات الحدود المفتوحة، ما يعني أنه عادة لا تكون هناك نقاط تفتيش حدودية.