«أمانة البحر» ينافس على جائزة الفيلم القصير بمهرجان هوليوود للفيلم العربي

ينافس الفيلم المصري "أمانة البحر" على احدى جوائز الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي المقام حاليا، حيث يشارك ضمن برنامج الأفلام القصيرة، وهو من إخراج هند سهيل.

وتدور أحداثه حول زين، الذي توفيت والدته، وخلال استعدادات دفنها، يقرر سرقة جثتها ليحقق وعدها المنتظر، ويقود زين سيارته بتهور بعيدًا عن قريته المتواضعة وموطنه الوحيد؛ ليصطدم بالطريق السريع، حيث يواجه تجربة تغيّر مجرى حياته.

يشار إلى أن الدورة الرابعة للمهرجان انطلقت يوم 9 إبريل، وتستمر حتى غد الاحد 13 إبريل الجاري في لوك سينما جلندايل، بكاليفورنيا، ضمن فعاليات الإحتفال بشهر التراث العربي المقام بالمدينة في إبريل من كل عام.

ويهدف المهرجان، إلى خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا؛ للالتقاء والتطوير والإبداع، ويسعى إلى تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها.

كما يهدف المهرجان، إلى مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجهها بالإضافة إلى سبل تطويرها.

ويسعى المهرجان، إلى خلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها، والتعرف منهم مباشرة.