تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 12 أبريل 2025.

• وجاءت الأسعار كالتالي:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 76 إلى 80 جنيها للكيلو.

‏‎استقرت سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

استقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 90 إلى 150 جنيها.

استقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 220 إلى 340 جنيها للكيلو.

ارتفع سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 220 إلى 350 جنيها.

انخفضت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 165 جنيها للكيلو. ‏‎

استقر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.

‏‎انخفض سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.

‏‎وارتفع سعر السمك بوري ليتراوح بين 180 إلى 220 جنيها.

‏‎وارتفع سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها.