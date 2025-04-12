رومانو: رونالدو لا يريد مزاملة ميسي

خرج الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، بتصريحات مثيرة عن موقف الأندية السعودية من التعاقد مع نجوم جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال يخطط لضم نجوم جدد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بالإضافة إلى إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر.

وقال رومانو في تصريحات تلفزيونية "من المتوقع أن يجري الهلال تحركات قوية لتدعيم هجومه خلال الميركاتو المقبل، فهو يحتاج صفقة جديدة لتعويض نيمار".

وأضاف "في الوقت الحالي لا توجد أسماء محددة، فقد ظهرت شائعات حول التعاقد مع كيفين دي بروين، ولكنها ليست صحيحة، ولا يوجد أي شيء حول هذا الأمر".

وتابع "الهلال والنصر تنافسا بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، للظفر بخدمات رافائيل لياو، لكن ميلان لم يسمح له بالخروج، ولكن دعونا نرى ما سيحدث في الصيف المقبل".

وتطرق للحديث حول إمكانية رحيل رونالدو "النجم البرتغالي لن يغادر إلى إنتر ميلان، ولن يلعب مع ليونيل ميسي في إنتر ميامي، فهو سعيد للغاية بالعيش في السعودية والتواجد مع النصر".

وأكمل "تفكير رونالدو في الوقت الحالي، هو بناء فريق قوي من حوله في النصر، من أجل المنافسة على جميع الألقاب، لذا فهو لا يفكر في الرحيل".

ويرى رومانو أن "فكرة الجمع بين رونالدو وميسي ليست صحيحة، وذلك لأن النجم البرتغالي يعلم أن انضمامه للفريق الأمريكي سيكون فترة استثنائية للمشاركة في مونديال الأندية".

وأردف "رونالدو ينظر إلى أهداف وطموحات أخرى على المدى البعيد، والاستقرار مع النصر"، مستبعدا فكرة اللعب مع ميسي في إنتر ميامي.

وفي الوقت ذاته، أكد الصحفي الإيطالي الشهير أن "النصر مهتم بالتعاقد مع لويس دياز جناح ليفربول، ولكن الصفقة تتوقف على موقف اللاعب وناديه بنهاية الموسم".

وأتم "دياز ليس هو الخيار الوحيد، ولكنه ضمن 4 خيارات ينظر إليها النصر، ويمكن أن نراه في الدوري السعودي بالموسم المقبل".