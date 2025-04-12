وزير الثقافة يفتتح ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية بعد غياب 19 عاماً

تحت شعار "التواصل وتخطي الحواجز" يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية، وذلك في الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بقصر الفنون، وذلك في احتفالية تقام بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور وائل عبدالصبور القوميسير العام، والدكتور هاني الأشقر قوميسير الجناح المصري، وأعضاء لجنة التحكيم الدولية، برئاسة الدكتور أحمد نوار، وعدد من سفراء الدول المشاركة، ولفيف من النقاد والفنانين، والمهتمين بالفنون التشكيلية.

وقال الدكتور وليد قانوش: "يعود ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية ليرى النور مرة أخرى بعد غياب دام 19 عاماً، ووراء هذه العودة دعم ورعاية منذ اللحظة الأولى للاستعدادات وصولاً للافتتاح من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مستشعراً أهمية الحدث وكل الفعاليات الفنية الكبرى الدولية منها بصفة خاصة، وإنه من الأهمية بمكان الانفتاح على الفنون والإبداع، وعلى تجارب الآخرين لتبادل الخبرات".

وأوضح الدكتور وائل عبدالصبور: "يهدف ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية إلى إثارة الإبداع وإعادة تعريف الحدود الإنسانية، وإلهامنا للتحرر من الأفكار المسبقة، حيث تمثل فكرة الترينالي (تخطي الحدود)، دعوةٌ مفتوحة للفنانين لإعادة التفكير في الأطر الجامدة التي تُشكِّل فهمنا للعالم، بما يؤهلنا للحوار والتحول، وللاحتمالات اللامتناهية التي تنشأ عندما نجرؤ على تجاوز الحواجز التي تفصلنا".

من جانبه عبر الدكتور هاني الأشقر عن سعادته بعودة الترينالي الذي وصفه بالحد الاستثنائيً والذي يبعث في النفس شعورًا عميقًا بالفرح والأمل، بعد هذا التوقف الذي دام ما يقرب من العشرين عاماً، فهذا الترينالي يُعتبر من أهم الفعاليات الفنية في المنطقة، ويحمل في طياته تاريخًا طويلًا من الإبداع والابتكار، كما يعكس تنوع الثقافة المصرية وثراءها.

يشارك في هذه الدورة من الترينالي ما يزيد عن 200 فنان يمثلون 33 دولة، بما بزيد عن 350 عملاً فنياً.

وتشهد الدورة السادسة تكريم 7 من كبار الفنانين في مجال الحفر، وهم مجدي قناوي، ومجدي عبدالعزيز، ومدحت نصر، وعوض الشيمي، وعبدالوهاب عبدالمحسن، وصلاح المليجي، وحمدي أبو المعاطي، ويستمر المعرض لمدة شهرين في قصر الفنون.