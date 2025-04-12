ماليزيا تعتزم إقامة مستشفى ميداني في ميانمار لضحايا الزلزال

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ذكر وزير خارجية ماليزيا داتوك سيري محمد حسن أنبلاده تعتزم إقامة مستشفى ميداني في ميانمار لمساعدة ضحايا الزلزال الأخير.

وأضاف وزير الخارجية، أن مجلس الوزراء وافق على اقتراحه بإقامة المستشفى الميداني من حديث المبدأ، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم السبت.

وقال في بيان له اليوم السبت: "سنترك الآن لوزارة الصحة والقوات المسلحة إقامة المستشفى، الذي سيضم حوالي 30 سريراً وغرف عمليات ومرافق للأشعة السينية وأكثر من ذلك".

وأضاف "سنقرر أيضا عدد الجراحين والموظفين الآخرين الذين سيتم إرسالهم لإدارة المستشفى".

وسترسل ماليزيا إمدادات طبية جواً، حيث إنها غير متوفرة بسهولة في المناطق المتضررة في ميانمار.

وكانت ماليزيا قد أقامت سابقا مستشفيات ميدانية خلال كوارث في دول، مثل تركيا وبنجلاديش.

وكان الزلزال الذي ضرب وسط ميانمار في 28 مارس قد تسبب في خسائر بشرية واسعة وجعل مليوني شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات.