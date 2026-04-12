إيران ترجع فشل محادثات إسلام آباد إلى المعايير المزدوجة الأمريكية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "المعايير المزدوجة" الأمريكية كانت هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وفقا لبيان للرئاسة اليوم الأحد.

وقال المكتب الرئاسي الإيراني، إن بزشكيان قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "خلال المفاوضات في إسلام آباد، كان تمسك الولايات المتحدة المستمر بالمعايير المزدوجة وطموحاتها السياسية المتعلقة بالقوة أكبر العقبات".

وأضاف بزشكيان، أن إيران ما زالت مستعدة للتوصل إلى اتفاق عادل لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وقال، وفقا للبيان: "من المؤكد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، لكن يتعين على الولايات المتحدة أن تلتزم بالقواعد المعترف بها دوليا والقانون الدولي".

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد أن الطموحات النووية لطهران كانت السبب الرئيسي في فشل المحادثات .

وأضاف أن البحرية الأمريكية ستبدأ "فورا" فرض حصار على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحصار سيمنع السفن من دخول أو مغادرة المضيق.

وتابع أن الولايات المتحدة مستعدة "للقضاء على" إيران في اللحظة المناسبة، مكررا تهديده الذي أطلقه قبل سريان وقف لإطلاق النار يوم الثلاثاء الماضي.