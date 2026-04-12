خيبة أمل وتحد في إيران بعد فشل محادثات السلام مع أمريكا

سيطرت حالة من خيبة الأمل الممزوجة بالتحدي على ردود فعل الإيرانيين اليوم الأحد، بعد فشل محادثات السلام مع الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق، عقب مفاوضات استمرت لعدة ساعات.

وقال مسئولون أمريكيون إن المحادثات انهارت بسبب ما وصفوه برفض إيران الالتزام بالتخلي عن برنامجها النووي.

من جانبهم، ألقى المسئولون الإيرانيون باللوم على الولايات المتحدة في فشل التوصل إلى صفقة، دون تحديد نقاط الخلاف العالقة.

ويثير فشل هذه المحادثات رفيعة المستوى في باكستان، والتي استمرت لـ 21 ساعة، شكوكا حول مستقبل وقف إطلاق النار الهش لمدة أسبوعين والمقرر أن ينتهي في 22 أبريل.

وبينما يبدو أن وقف إطلاق النار الهش ما يزال صامدا، إلا أن الحرب لم تنتهِ بعد، ولا يزال الغموض يسود شوارع طهران، حيث أبدى بعض السكان ترددا في التحدث إلى وسائل الإعلام.

ويعيش الإيرانيون في عزلة رقمية منذ أكثر من شهر، بعد حجب خدمة الإنترنت عقب وقت قصير من اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.

ومنذ ذلك الحين، يعتمد الشعب الإيراني على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، بينما تمتلك فئة محدودة فقط القدرة على الوصول إلى القنوات الفضائية الخارجية للحصول على المعلومات.

وعقب فشل المحادثات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن البحرية الأمريكية ستبدأ "فورا" فرض حصار على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الحصار سيمنع السفن من دخول أو مغادرة المضيق.

وذكر الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة "للقضاء على" إيران في اللحظة المناسبة.

كان ترامب قد هدد بمحو الحضارة الإيرانية قبل سريان وقف لإطلاق النار في ليل الثلاثاء/الأربعاء الأسبوع الماضي.