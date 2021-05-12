26 ألفا و164 طلبا من المواطنين لتقنين وضع أراضي أملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أن عدد طلبات تقنين أراضي الدولة المقدمة من المواطنين بلغت 26 ألف و164 طلب، بينها 16 ألفا و352 طلبا خاصا بأراضي البناء، بإجمالي مساحة 4 ملايين و707 آلاف و831 مترا مربعا، و9 آلاف و812 طلبا خاصا بالأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 53 ألفا و127 فدانًا.

وأضاف محافظ الشرقية، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن عدد العقود التى تم تحريرها 4170 عقد تضمن 3261 عقد مباني بإجمالي مساحة 614 ألفا و878 مترا مربعا و908 عقود أراضى زراعية بإجمالي مساحة 3 آلاف و48 فدانا.

وجاء مركز الحسينية في المركز الأول بإجمالي 3066 طلبا، يليه في المركز الثاني مركز فاقوس بإجمالي 2429 طلب، ويليه في المركز الثالث مركز أبو حماد بإجمالي 1256 طلبا، يليه في المركز الرابع مركز بلبيس بإجمالي 1161 طلبا، ويليه في المركز الخامس مركز كفر صقر بإجمالي 1020 طلبا.