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كسب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هذا الأسبوع، المكون من 3 جلسات فقط، حيث تبدأ اجازة عيد الفطر غدا الأربعاء 1.7%.

وصعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.8%، اليوم الثلاثاء، ووصل إلى مستوى 10678 نقطة.

وبهذا الارتفاع، يكون المؤشر الرئيسي يحقق ارتفاعا في الجلسة السادسة على التوالي.

وقال تقرير بنك الاستثمار فاروس اليومي، إنه "يعيد المؤشر حاليًا اختبار قمته السابقة المرتكزة عند مستوى المقاومة 10710 نقطة.

ومن الممكن أن يصل المؤشر إلى مستوى 10935 نقطة في حالة كسر المستوى الأخير لأعلى بصورة مؤكدة، وارتفاع أحجام التداول نسبيًا، وتحسن مؤشرات صحة السوق وجودته، وفي حالة استمرار التداول أعلى مستوى الدعم 10400 نقطة، ستتعزز فرصة استمرار الحركة الصاعدة.