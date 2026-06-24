مورينيو: سأساعد مبابي للوصول إلى مستوى أعلى في ريال مدريد

تجاهل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني العائد لقيادة ريال مدريد الإسباني، الحديث عن أن كيليان مبابي مهاجم الفريق، يثير المشاكل، مؤكدا أنه قادر الوصول بالنجم الفرنسي حتى إلى مستوى أعلى.

وسار مورينيو، 63 عاما، على خطى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد السابق، ليعيد إحياء مسيرته الكروية في القمة بعد أن بدا وكأنه في طريقه إلى التراجع.

وتأخرت عودته إلى سانتياجو برنابيو، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني في فترته السابقة بين عامي 2010 و2013، بسبب انتخابات رئاسة النادي. ومن المقرر أن يعقد أول مؤتمر صحفي له في النادي عند استئناف التدريبات التحضيرية للموسم الجديد في يوليو.

وانتشرت تقارير إعلامية حول وجود توترات بين ريال مدريد ومبابي، المتألق حاليًا في كأس العالم. لكن في أول مقابلة له منذ تعيينه، بحسب مجلة "فانيتي فير"، بدا مورينيو منفتحا على جميع الاحتمالات.

وقال مدرب بنفيكا السابق: "يجب أن أرى الأمور بنفسي. أحتاج إلى فهم أشياء لا أعرفها في هذه اللحظة. كل ما أعرفه الآن هو ما أقرأه في وسائل الإعلام، وما أشاهده على التلفاز".

وأضاف: "كل ما يمكنني قوله عن كيليان مبابي أنه لاعب استثنائي، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدته على أن يكون أفضل مما هو عليه."