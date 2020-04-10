أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء إجمالي 2ر20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 539 ألفا و107 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 18 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 59ر3 مليون حالة، ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 79 ألفا و100 حالة.

ومر عام و14 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في أسبانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.