محافظ القاهرة: رقابة مشددة على مواقف السرفيس خلال فترة عيد الفطر

أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن هناك رقابة مشددة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأوتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال هذه الفترة والتي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام حرصًا على صحة المواطنين مع التأكيد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.

وصرح رزق علي رئيس هيئة النقل العام بأن الهيئة قامت بتوفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون، كما تم تجهيز جميع السيارات العاملة على خطوط الهيئة ومراجعة حالتها الفنية ومظهرها العام ونظافة السيارات من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام من خلال شبكة الخطوط الحالية بمحافظات القاهرة الكبرى وتدعيمها بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال أيام العيد.

وقال إن غرفة العمليات بالهيئة تعمل طوال العيد على مدار 24 ساعة لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين على المناطق المختلفة، إلى جانب تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني للسيارات (G.P.S) التي تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية لتنفيذ خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية)، وذلك لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل.