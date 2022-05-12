خسرت البورصة المصرية هذا الأسبوع أكثر من 3%، إذ تراجع المؤشر الرئيسي خلال كل الجلسات بنسبة 3.3%، وفق تقرير البورصة الأسبوعي.

وتراجعت البورصة، اليوم الخميس، بصورة ملحوظة، إذ خسر المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 1.6%، ووصل إلى مستوى 10679 نقطة، بينما وارتفعت البورصة المصرية أمس الأربعاء، بعد يومين من الخسائر، وأغلق المؤشر الرئيسي على صعود بنسبة 0.4%، ووصل إلى مستوى 10856 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي جلسة الثلاثاء عند أقل مستوياته تقريبًا (10,811 نقطة) منخفضًا بنسبة 0.87% مع تسجيل أحجام تداول منخفضة، وهبط في جلسة الإثنين بنسبة 1.8%.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يقف مستوى الدعم القادم عند 10,600 نقطة الذي ستتعرض قوى الشراء عنده لاختبار يحدد قدرتها على الاستمرار في المشهد.. في حالة أن المؤشر حافظ على حركته أعلى مستوى الدعم السابق، ستزداد احتمالية فرصة الارتداد وإعادة اختبار كل من مستوى 10,900 نقطة ومستوى 11,200 نقطة مرة أخرى، وننصح المتداول على المدى القصير بالالتزام بمستويات وقف الخسارة تبعًا لحالة كل سهم على حدة، وانتظار الحصول على إشارات شراء جديدة".