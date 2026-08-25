المستشار الإعلامي لوكالة أونروا: الاحتلال أغلق 6 مدارس في مخيمات ومقرات تابعة لنا في القدس

قال المستشار الإعلامي لوكالة «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن ما يجري في معهد قلنديا هو اقتحام إسرائيلي لمقر الوكالة، في أعقاب تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشأن منع وجود الأونروا في القدس الشرقية، مشيرًا إلى إغلاق 6 مدارس وعيادات تابعة لها والاستيلاء على مقراتها في الشيخ جراح.

وأوضح أبو حسنة، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لقوانين أقرها الكنيست في أكتوبر 2024 لتقييد عمل الأونروا في القدس، لافتًا إلى تدمير أكثر من 90% من منشآت الوكالة في غزة ومقتل أكثر من 393 من موظفيها.

وأضاف أن ما يجري في معهد قلنديا، الذي تأسس عام 1953 ويضم نحو 300 طالب في 17 تخصصًا، يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن عمل الأونروا يستند إلى تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى اتفاقية موقعة مع إسرائيل عام 1967 تنص على احترام عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في كفر عقب.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع وأزقة مخيم قلنديا وكفر عقب، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين.

وشارك في الاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وصرح بأن سلطات الاحتلال بدأت «عملية لإخلاء المبنى»، زاعما أنه «لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل».

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت 40 موظفا وجميع المتواجدين في معهد قلنديا وتخضعهم لتحقيقات.

كما وزعت قوات الاحتلال إخطارات على عدد من منازل المواطنين والمنشآت قرب جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة كفر عقب، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة.

وفي كفر عقب، أخلت قوات الاحتلال مجمع معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لـ«الأونروا»، وبدأت إجراءات هدم منشآته، في خطوة تأتي ضمن إجراءات متواصلة تستهدف منشآت الوكالة في القدس المحتلة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن قوات الاحتلال ستبدأ، اليوم، عملية هدم مبنى تابع للأونروا في القدس.

ويضم المجمع منشآت تعليمية ومهنية وصحية، وكانت «الأونروا» قد حذرت في وقت سابق من مخطط إسرائيلي يستهدف منشآتها في الموقع، مشيرة إلى أن تنفيذ المخطط يتطلب هدم معظم مرافق مركز التدريب.