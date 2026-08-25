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استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة متأثرون بجراحهم، وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد أمير أحمد إبراهيم الكدش (23 عامًا)، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية في محيط طبريا بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى استشهاد المواطن عبد المجيد أحمد حجاب، متأثرًا بجروح أصيب بها، إثر قصف إسرائيلي قبل أيام استهدف دراجة نارية في شارع صلاح الدين وسط القطاع.

وقال إن المواطن رزق أبو شحمة، استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي غربي مدينة خان يونس أمس.

وأضاف أن المواطن جمال سليمان مرجان، استشهد متأثرًا بإصابته قبل أيام، في القصف الإسرائيلي على حي الأمل غربي خان يونس.

وأوضح أن مواطنين اثنين أصيبا بنيران الآليات الإسرائيلية في مدينة حمد شمالي خان يونس.

وذكر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب خيام النازحين شرق مدينة حمد، فيما أصابت الطلقات النارية عددًا من أبراج المدينة.

وأشار إلى أن دبابات الاحتلال واصلت إطلاق النار بكثافة في شارع الطينة تجاه خيام النازحين في منطقة المسلخ جنوبي خان يونس.

ونوه أن آليات الاحتلال أطلقت النار المكثف شرقي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة على منطقة شارع الطينة جنوبي المدينة.

وذكر أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار شمال غربي المدينة. وفي وسط القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شرقي دير البلح.

وأضاف المراسل أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شمالي مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة وسط القطاع. وأفاد بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار شمال غربي المدينة.

ولفت إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة باتجاه منازل وخيام المواطنين شمال غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.