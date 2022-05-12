 تكليف الدكتور لؤي مبروك للقيام بأعمال وكيل طب طنطا لشئون التعليم والطلاب - بوابة الشروق
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تكليف الدكتور لؤي مبروك للقيام بأعمال وكيل طب طنطا لشئون التعليم والطلاب

علاء شبل
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 1:05 م | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 1:05 م

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتور لؤي محمد مبروك الأحول، أستاذ ورئيس مجلس قسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر، أن الدكتور لؤي الأحوال حصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة طنطا بتقدير جيد جدا عام 1988، والماجستير من جامعة طنطا عام 1993، والدكتوراة عام 2000، وعين في وظيفة معيد في 1994.

وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد في 2006، وأستاذ فى 2011، كما شغل منصب مدير مستشفى أمراض الباطنة الجامعي في سبتمبر 2021.

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