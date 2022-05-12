رأى الفنان محمد التاجي، أن الانتقادات الموجهة لفيلم واحد تاني تصدر عمن وصفهم بأنهم «متخصصون في خالف تُعرف».

وخلال لقائه ببرنامج «مصر جديدة» الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة «etc»، مساء الأربعاء، أيد تصريح للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قال فيه إن الفيلم يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، لكنه - أي التاجي - لم يستطع أن يُحدّد مصدر هذه الحملات.

وأضاف: «هناك نقاد يكونون معروفين بالاسم فقط لكن توجهاتهم وآرائهم تثير استغرابًا حادًا.. أحد النقاد قال أنني أقلد عبد الوارث عسر في مسلسل فاتن أمل حربي .. عيب جدا أقول إن فيه حد بيقلد عبد الوارث عسر لأن ذلك انتقاصًا منه».

وأشار إلى أنه تعلم من عسر فقط أن كل شخصية لها شكل داخلي وآخر خارجي، بينما جدّد التأكيد على أنه لا يقلده، معتبرًا أن تقليده - أي عسر - أمر غير ممكن من الأساس.

وتابع: «عسر كان عظيمًا وجميعنا نحاول تقديم شيء محترم.. لكن صعب نصل لمن وضعوا ركيزة الفن في مصر».

