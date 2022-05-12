ضبط 10 أطنان علف ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف المرور على المخابز والأسواق والمحلات والمنشآت الغذائية بالمحافظة، والمصانع غير المرخصة؛ لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بالمرور المكثف على الأسواق والمحلات العامة وتفقد الحالة التموينية بوجه عام، ومتابعة حركة الأسواق والأسعار؛ مما أسفر عن ضبط بمدينة النوبارية 10 أطنان ونصف علف ومخصبات زراعية مجهولة المصدر و1000 كيس سكر وملح ناقص الوزن ومقلدا لإحدى العلامات التجارية.

وبمركز أبو المطامير، تم ضبط سيارة محملة بـ50 شكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا 100 شكارة كيماوي يوريا مدعم باحدي المخازن بغرض بيعهم في السوق السوداء، بالإضافة لضبط مصنع علف بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.