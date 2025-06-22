مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي استهدف موقعا عسكريا أوكرانيا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص جراء هجوم صاروخي روسي استهدف منطقة مخصصة للتدريبات العسكرية.

وأفادت قيادة الجيش الأوكراني، في منشور عبر تطبيق فيسبوك، بأن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 11 شخصا، مشيرة إلى أن التحذير المبكر الذي صدر عن منظومة مراقبة المجال الجوي ساهم في تفادي وقوع المزيد من الضحايا.

ولم يُعرف في البداية الموقع الدقيق للموقع العسكري.

ويأتي هذا الهجوم بعد بضعة أسابيع فقط من مقتل 12 مجندا على الأقل وإصابة العشرات، في هجوم روسي استهدف منطقة تدريب عسكرية في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، بحسب تقارير رسمية.

وأدى الهجوم إلى إجراء تغيير في صفوف القيادة العسكرية الأوكرانية.